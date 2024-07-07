Британский миллиардер раздал $653 млн сотрудникам своей компании после её продажи: BlackRock расширяет сферу влияния

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BlackRock приобрела компанию Preqin за 3,32 млрд долларов

2:05
Экономика

Недавно инвестиционная компания BlackRock приобрела компанию по обработке данных Preqin, основанную Марком О'Харой в 2002 году.

BlackRock приобрела компанию Preqin за 3,32 млрд долларов
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Сумма сделки составила 3,32 миллиарда долларов, сообщает журнал Fortune. О'Хара и его жена Линди, владевшие 80% компании, получат более 2,5 миллиарда долларов, что обеспечит им место среди ста богатейших людей Великобритании. Оставшаяся сумма в размере около 650 миллионов долларов будет разделена между руководством Preqin и полутора тысячами сотрудников компании.

Русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев отметил, что О'Хара, которому сейчас 65 лет, всю жизнь занимался созданием и продажей высокотехнологичных стартапов. В 1999 году он создал компанию по сбору информации и продал ее Reuters. В его владении находится холдинг Valhalla, включающий несколько высокотехнологичных компаний, среди которых Preqin, занимавшаяся сбором информации о небольших частных компаниях для предоставления данных частным инвесторам. BlackRock заинтересовалась Preqin именно как продуктом для своих клиентов и приобрела компанию, сообщает BFM.RU.

Гладышев также объяснил, что раздача денег сотрудникам после успешной продажи бизнеса является обычной практикой в стартапах или компаниях, готовящихся к продаже. Владельцы стартапов часто платят сотрудникам меньшие зарплаты, обещая долю от продажи бизнеса, что иногда оформляется раздачей акций. Этот метод давно известен и применяется в России.

Как отмечает Fortune, за последние три года Preqin достигла рекордных показателей, с ежегодным ростом прибыли около 20%. BlackRock ожидает получить в этом году около 240 миллионов долларов прибыли от Preqin.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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