Экспорт риса и рисовой крупы из России ограничен до конца этого года

Рис является важным экспортным продуктом для многих стран — особенно для стран Азии. Однако Правительство России продлило временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы до 31 декабря 2024 года, сообщила пресс-служба кабинета министров. Об этом передает РБК.
Согласно сообщению, решение о продлении ограничений было подписано, чтобы обеспечить стабильность на внутреннем рынке продовольствия.
Исключениями являются поставки продукции в государства-члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию.
Также возможна отправка риса и рисовой крупы за рубеж для гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.
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