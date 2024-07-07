Экспорт риса и рисовой крупы из России ограничен до конца этого года

Вывоз риса и рисовой крупы из России временно ограничили

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рис является важным экспортным продуктом для многих стран — особенно для стран Азии. Однако Правительство России продлило временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы до 31 декабря 2024 года, сообщила пресс-служба кабинета министров. Об этом передает РБК.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Согласно сообщению, решение о продлении ограничений было подписано, чтобы обеспечить стабильность на внутреннем рынке продовольствия.

Исключениями являются поставки продукции в государства-члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Также возможна отправка риса и рисовой крупы за рубеж для гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.