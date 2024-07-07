В России приобретают туры с использованием кредитной карты с беспроцентным периодом до трех месяцев

Россияне готовы брать новые кредитные обязательства ради отпуска

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным опроса, примерно 7% жителей России планируют взять потребительский кредит на срок от одного до трех лет для оплаты отпуска, пишет "МК".

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Еще 5% респондентов намерены приобрести тур с использованием кредитной карты с беспроцентным периодом до трех месяцев.

Из-за высоких ставок на потребительские кредиты многие считают, что брать кредит на отпуск не самое разумное решение с финансовой точки зрения. Однако стоит учитывать, что россияне сталкиваются с высоким уровнем стресса из-за постоянных изменений в обществе. Некоторые могут испытывать неуверенность в будущем и желание насладиться моментом "здесь и сейчас". Следует также учитывать, что ключевая ставка Центробанка на предстоящем заседании, по прогнозам экспертов, может увеличиться на 1-2 процентных пункта, что приведет к дополнительным расходам на кредиты.

Резкое увеличение стоимости путешествий как внутри России, так и за рубежом также оказывает влияние на ситуацию. Далеко не у всех россиян доходы выросли сопоставимо. Есть группы людей, у которых доходы остаются неизменными, в то время как цены на товары и услуги увеличиваются. Многие не могли позволить себе отпуск из-за пандемии, отмены рейсов и других факторов.

Важно помнить, что отдых является необходимостью, чтобы избежать выгорания, ухудшения работы и депрессии. Однако лучше выбирать тот формат отпуска, который соответствует финансовым возможностям, включая отдых дома или в регионе проживания.