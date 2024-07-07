На платежном рынке появилась новая потребительская привычка — разбивать оплату товаров на части с помощью BNPL (buy now pay later). Это становится популярным даже среди тех, кто может оплатить покупку целиком.
Основная аудитория BNPL — люди от 25 до 44 лет с доходом выше среднего. Причины такой популярности включают удобство планирования бюджета, возможность совершать покупки сразу и психологический комфорт от меньших сумм.
Сервисы BNPL показывают высокий уровень повторных покупок, часто на небольшие суммы до 1 тыс. руб. Основные категории товаров — одежда, бытовая техника, туризм и образование. Однако, есть и риски, такие как покупка ненужных товаров и упущение скидок за единовременную оплату, сообщает "Российская газета".
Магазины активно внедряют BNPL, что увеличивает их продажи и средний чек. В отличие от кредитных карт, BNPL не требует проверки кредитной истории, что привлекает многих пользователей.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.