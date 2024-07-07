Россияне разбивают мелкие покупки на части даже при наличии денег: названа причина такого явления

Популярность BNPL-сервисов растёт: покупатели предпочитают разбивать оплату на части

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

На платежном рынке появилась новая потребительская привычка — разбивать оплату товаров на части с помощью BNPL (buy now pay later). Это становится популярным даже среди тех, кто может оплатить покупку целиком.

Фото: commons.wikimedia.org by Mybloodtypeiscoffee, CC BY 4.0

Основная аудитория BNPL — люди от 25 до 44 лет с доходом выше среднего. Причины такой популярности включают удобство планирования бюджета, возможность совершать покупки сразу и психологический комфорт от меньших сумм.

Сервисы BNPL показывают высокий уровень повторных покупок, часто на небольшие суммы до 1 тыс. руб. Основные категории товаров — одежда, бытовая техника, туризм и образование. Однако, есть и риски, такие как покупка ненужных товаров и упущение скидок за единовременную оплату, сообщает "Российская газета".

Магазины активно внедряют BNPL, что увеличивает их продажи и средний чек. В отличие от кредитных карт, BNPL не требует проверки кредитной истории, что привлекает многих пользователей.