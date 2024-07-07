Санкции США ударили по российским брокерам: банки вынуждены прекратить операции с лирой и юанем

Брокеры приостанавливают операции с турецкой лирой и китайским юанем

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупные брокеры, такие как БКС и "Финам", приостанавливают биржевые операции с турецкой лирой из-за санкций США против Национального клирингового центра.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

Банк "Уралсиб" также приостановит переводы китайских юаней через российскую "дочку" Bank of China с 12 июля.

Основные причины включают:

Санкции США, ограничивающие расчеты через структуры Московской биржи.

Низкий торговый потенциал турецкой лиры по сравнению с юанем.

Системные риски после 13 августа, когда истекает лицензия на завершение операций.

Брокеры готовятся к возможной блокировке или саботажу операций с альтернативными валютами. Однако инвесторы не пострадают, так как турецкая лира не пользуется популярностью из-за своей нестабильности. Бизнесы, работающие с Турцией, также не ощущают существенных проблем, так как рубль конвертируется в лиру внутри Турции, сообщает BFM.RU.

Некоторые предприниматели столкнулись с невозможностью расчетов в лирах и отказались от торговли с Турцией.

Проблемы с расчетами в китайских юанях начались после указа президента США Джо Байдена, упрощающего наказание банков за нарушение санкций против России. "Уралсиб" не единственный банк, столкнувшийся с ограничениями операций с юанем.