Крупные брокеры, такие как БКС и "Финам", приостанавливают биржевые операции с турецкой лирой из-за санкций США против Национального клирингового центра.
Банк "Уралсиб" также приостановит переводы китайских юаней через российскую "дочку" Bank of China с 12 июля.
Основные причины включают:
Брокеры готовятся к возможной блокировке или саботажу операций с альтернативными валютами. Однако инвесторы не пострадают, так как турецкая лира не пользуется популярностью из-за своей нестабильности. Бизнесы, работающие с Турцией, также не ощущают существенных проблем, так как рубль конвертируется в лиру внутри Турции, сообщает BFM.RU.
Некоторые предприниматели столкнулись с невозможностью расчетов в лирах и отказались от торговли с Турцией.
Проблемы с расчетами в китайских юанях начались после указа президента США Джо Байдена, упрощающего наказание банков за нарушение санкций против России. "Уралсиб" не единственный банк, столкнувшийся с ограничениями операций с юанем.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.