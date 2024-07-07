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Размер пенсии можно увеличить, однако немногие пользуются этой возможностью

Эксперт рассказала, как можно увеличить размер пенсии

0:59
Экономика

Пенсии в России начисляются после достижения соответствующего возраста по заявлению в Соцфонде, а не автоматически, сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. Об этом передает "Рамблер. Финансы".

Эксперт рассказала, как можно увеличить размер пенсии
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Она отметила, что размер пенсии можно увеличить, если не обращаться за ней в течение определенного времени, указав, что в законе о страховых пенсиях предусмотрены дополнительные коэффициенты.

По словам Солодовниковой, если не обращаться за пенсией в течение года, размер выплат увеличится на 6%, после пяти лет — на 45%, и после десяти лет — вдвое. Однако, по ее наблюдениям, данной возможностью пользуются единицы.

Ранее эксперт по инвестициям Дмитрий Кокорев рекомендовал предпенсионерам инвестировать свои сбережения в "максимально безопасные инструменты", такие как облигации и незначительную часть в акции для их сохранения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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