Секретный способ сберечь деньги, о котором вы могли не знать: названы преимущества инвестиционных монет

Названы преимущества и недостатки инвестиционных монет

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестиционные монеты представляют собой специализированные монеты из драгоценных металлов, выпускаемые центральными банками и монетными дворами для инвестиций.

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Их ценность определяется содержанием металла, а не нумизматической редкостью. Основные каналы для их покупки включают крупные банки, нумизматические магазины, интернет-магазины, аукционы и эмитенты. Металлы для таких монет включают золото, серебро, платину и палладий.

Преимущества монет перед слитками включают их правовой статус, отсутствие НДС, удобство хранения, ликвидность и потенциальную коллекционную ценность. Выбор монет зависит от целей инвестора, предпочтения отдаются популярным сериям с высокой пробой, удобным весом и хорошей ликвидностью. Продать монеты можно через банки, нумизматические магазины, онлайн-площадки и частных коллекционеров, сообщает "Российская газета".

Инвестиционные монеты отличаются от памятных и коллекционных по целям выпуска, тиражу, ценообразованию и качеству чеканки. Доходность монет зависит от динамики цен на драгоценные металлы, в долгосрочной перспективе она положительна.

Основные плюсы включают защиту от инфляции, отсутствие НДС и высокую ликвидность, но есть и минусы: необходимость хранения, риск повреждения и высокий порог входа.

Инвестиционные монеты рекомендуется использовать для диверсификации портфеля наряду с другими активами.