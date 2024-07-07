Секретный способ сберечь деньги, о котором вы могли не знать: названы преимущества инвестиционных монет

Инвестиционные монеты представляют собой специализированные монеты из драгоценных металлов, выпускаемые центральными банками и монетными дворами для инвестиций.
Их ценность определяется содержанием металла, а не нумизматической редкостью. Основные каналы для их покупки включают крупные банки, нумизматические магазины, интернет-магазины, аукционы и эмитенты. Металлы для таких монет включают золото, серебро, платину и палладий.
Преимущества монет перед слитками включают их правовой статус, отсутствие НДС, удобство хранения, ликвидность и потенциальную коллекционную ценность. Выбор монет зависит от целей инвестора, предпочтения отдаются популярным сериям с высокой пробой, удобным весом и хорошей ликвидностью. Продать монеты можно через банки, нумизматические магазины, онлайн-площадки и частных коллекционеров, сообщает "Российская газета".
Инвестиционные монеты отличаются от памятных и коллекционных по целям выпуска, тиражу, ценообразованию и качеству чеканки. Доходность монет зависит от динамики цен на драгоценные металлы, в долгосрочной перспективе она положительна.
Основные плюсы включают защиту от инфляции, отсутствие НДС и высокую ликвидность, но есть и минусы: необходимость хранения, риск повреждения и высокий порог входа.
Инвестиционные монеты рекомендуется использовать для диверсификации портфеля наряду с другими активами.
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