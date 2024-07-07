Россиянам придётся раскошелиться на покупку масла: Белоруссия поднимает экспортные цены

Белоруссия повысила минимальные цены на сливочное масло для экспорта в Россию

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на некоторые товары, продаваемые по внешнеторговым договорам.

Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, CC0

Постановление №69 от 4 июля 2024 года было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, с 5 июля сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более нельзя продавать в Россию дешевле 650 рублей за 1 кг (ранее 640 рублей); масло с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% — дешевле 600 рублей за 1 кг (ранее 590 рублей), сообщает Интерфакс.

В текущем году министерство уже повышало минимальные цены на молочные продукты, экспортируемые в Россию, 22 июня, 8 и 23 марта, а также 2 и 12 апреля.