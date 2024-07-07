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Зарубежные компании рассматривают варианты возвращения на российский рынок

Иностранные бренды возвращаются в Россию

0:57
Экономика

За полгода на российский рынок вышли 15 новых зарубежных брендов, половина из которых пришли из Китая и Южной Кореи.

Иностранные бренды возвращаются в Россию
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

В числе новых брендов также оказались Chakra и Mai Collection из Турции, Parpa и Rinascimento из Италии, а также Casa Moda из Германии.

Доля европейских стран в выходе новых брендов на российский рынок сократилась до 20%, в то время как три года назад эта доля составляла 62%.

В то же время азиатские компании проявляют все больший интерес к России и это может привести к дальнейшему развитию ситуации.

В Федеральной антимонопольной службе РФ было предложено сделать режим параллельного импорта бессрочным, что позволит продолжать импортировать продукцию зарубежных брендов без согласия правообладателей. Экономисты обсуждают условия возвращения брендов, покинувших российский рынок.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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