Зарубежные компании рассматривают варианты возвращения на российский рынок

Иностранные бренды возвращаются в Россию

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

За полгода на российский рынок вышли 15 новых зарубежных брендов, половина из которых пришли из Китая и Южной Кореи.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

В числе новых брендов также оказались Chakra и Mai Collection из Турции, Parpa и Rinascimento из Италии, а также Casa Moda из Германии.

Доля европейских стран в выходе новых брендов на российский рынок сократилась до 20%, в то время как три года назад эта доля составляла 62%.

В то же время азиатские компании проявляют все больший интерес к России и это может привести к дальнейшему развитию ситуации.

В Федеральной антимонопольной службе РФ было предложено сделать режим параллельного импорта бессрочным, что позволит продолжать импортировать продукцию зарубежных брендов без согласия правообладателей. Экономисты обсуждают условия возвращения брендов, покинувших российский рынок.