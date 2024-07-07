Иранцы смогут снимать рубли в России, а россияне — тратить в Иране: завершена интеграция платёжных систем

Москва и Тегеран завершили интеграцию платёжных систем "Мир" и Shetab

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Москва и Тегеран завершили работу над интеграцией российских и иранских платежных систем "Мир" и Shetab, сообщил председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, CC BY 4.0

По его словам, проект подключения "Мир" к Shetab вступил в операционную фазу после переговоров с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной в Санкт-Петербурге. На первом этапе, который стартует 22 августа, иранские карты Shetab можно будет использовать как смарт-карты Amber во всех банкоматах России, позволяя иранским гражданам снимать рубли. Второй этап реализации предусматривает возможность использования российских карт "Мир" в Иране. На третьем этапе иранцы смогут оплачивать товары в российских магазинах картой Shetab через обычные банковские терминалы, сообщает ТАСС.

Этот проект представляет значительный шаг в экономическом сотрудничестве между Россией и Ираном, облегчая финансовые операции для граждан обеих стран и способствуя более тесным экономическим связям.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков.