В глобальном развороте на восток логистика у России занимает лидирующие позиции

Виталий Савельев: Россия имеет логистические преимущества

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер Виталий Савельев заявил в документальном фильме "БАМ: слабый уйдет, сильный останется" на Первом канале, что Россия имеет значительные логистические преимущества. Об этом передает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Анохин, CC BY-SA 3.0

По мнению Савельева, многие очень внимательно относятся к этому факту, так как у России есть уникальные логистические возможности как страны.

Он также подчеркнул, что для российских производителей важно развитие транспортных связей — особенно контейнерных перевозок по стране на восток.

БАМ — главный путь импорта для снабжения всей страны. Модернизация железных дорог на Дальнем Востоке рассчитана до 2035 года.