В глобальном развороте на восток логистика у России занимает лидирующие позиции

Вице-премьер Виталий Савельев заявил в документальном фильме "БАМ: слабый уйдет, сильный останется" на Первом канале, что Россия имеет значительные логистические преимущества. Об этом передает РИА Новости.
По мнению Савельева, многие очень внимательно относятся к этому факту, так как у России есть уникальные логистические возможности как страны.
Он также подчеркнул, что для российских производителей важно развитие транспортных связей — особенно контейнерных перевозок по стране на восток.
БАМ — главный путь импорта для снабжения всей страны. Модернизация железных дорог на Дальнем Востоке рассчитана до 2035 года.
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