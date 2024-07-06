Мост через Волгу около Твери с четырьмя полосами движения готовят к открытию

Мост через Волгу в составе обхода Твери прошел испытания

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Проведены приемочные испытания 700-метрового моста через Волгу возле Твери на М-11, пишет "За рулем".

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Самое крупное сооружение на последнем участке магистрали успешно прошло проверку на безопасность и несущую способность. В ближайшие дни планируется ввод участка в эксплуатацию.

Специалисты провели финальную проверку, сравнивая параметры напряженно-деформированного состояния с расчетными значениями. Для создания необходимой нагрузки использовались 12 самосвалов массой до 25 т каждый. Испытания проводились как в статике, так и в динамике, с автомобилями, движущимися на мосту разными скоростями и с прыжком через порог.

Мост состоит из четырех полос движения, его длина составляет 738 м, ширина — 24 м, а пролеты возвышаются на 17 м над водой. Межремонтный интервал моста — 35 лет, а срок службы — более 100 лет.

Открытие моста позволит автомобилистам проезжать без светофоров от Санкт-Петербурга до Казани через трассы М-11 "Нева", ЦКАД и М-12 "Восток".