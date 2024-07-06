Въездной туризм в Китае набирает обороты

Рынок въездного туризма в Китае продолжает расти

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайская академия туризма опубликовала "Отчет о развитии въездного туризма в Китае (2023-2024)", пишет Tourism Review.

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Согласно данным, рынок въездного туризма в Китае, как ожидается, продолжит улучшаться в 2024 году. В отчете говорится о развитии международных туристических маршрутов, повышении удобства въезда, постоянном совершенствовании цепочки поставок для въездного туризма и активном участии участников рынка в различных туристических направлениях. Ожидается, что рынок иностранного въезда в 2024 году достигнет 80% от уровня 2019 года.

Уникальный опрос, проведенный Китайской академией туризма, показывает, что более 60% респондентов считают знакомство с китайской культурой основной причиной посещения страны. Кроме того, такие аспекты, как питание, здравоохранение и шопинг, играют важную роль в туристическом опыте.

Согласно последним данным Национальной иммиграционной администрации Китая, было выдано 466 000 иностранных виз и сертификатов, количество иностранцев, пользующихся безвизовым режимом, также существенно увеличилось, достигнув 1,988 млн человек.