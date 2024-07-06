У немецкой компании Leoni AG завод в Заволжье после реорганизации начал работать

В Заволжье возобновлена работа бывшего завода немецкой компании Leoni AG

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

После переименования и реорганизации завода немецкой компании Leoni AG в Заволжье начал свою работу предприятие "Линк" с новыми партнерами и проектами. Оно ориентируется на потребности отечественной автомобильной промышленности, сообщает «Ъ-Приволжье».

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Планы компании включают в себя не только производство жгутов проводов для автомобилей «Лада» и электромобиля «Атом», но и расширение сотрудничества с другими автопроизводителями.

Новый этап развития завода «Линк» обещает быть успешным благодаря новым стратегиям и партнерствам, а также благодаря поддержке правительства и инвесторов.

Этой весной с разрешения правительственной комиссии РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций завод немецкой компании приобрела фирма «Импульс» предпринимателей Ильи и Дениса Черневых.