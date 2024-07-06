Россия и Иран договорились о взаимодействии в сфере валюты

Россия и Иран заключили соглашение в сфере валютного обмена

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Историческое соглашение: Иран и Россия заключают договор о двусторонней валютной операции.

Мохаммадреза Фарзин, глава Центрального банка Ирана, сообщил о подписании важного соглашения с Россией. Договор о двусторонней валютной операции был заключён на финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Согласно этому соглашению, торговые операции между Ираном и Россией будут проводиться в национальных валютах — риалах и рублях. Это позволит снизить валютные риски и увеличить объём обменов.

Кроме того, подключение российской платёжной системы "Мир" к иранской "Шетаб" позволит иранским гражданам снимать рубли в банкоматах на территории России.

Россия и Иран находятся под санкциями, особенно жёсткими в сфере валютного обмена, в связи с чем взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере вполне логично.