Россия наладит прямые поставки какао-бобов из Нигерии: первый контейнер отправится в ближайшее время

Россия начнет напрямую импортировать какао-бобы из Нигерии, что было объявлено 5 июля торговым представителем РФ в Нигерии Максимом Петровым. Первый контейнер с какао-бобами будет отправлен в ближайшее время.

Фото: flickr.com by Fotos GOVBA from Bahia/Brasil, CC BY 2.0