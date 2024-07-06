Россия наладит прямые поставки какао-бобов из Нигерии: первый контейнер отправится в ближайшее время

Россия начнет напрямую импортировать какао-бобы из Нигерии, что было объявлено 5 июля торговым представителем РФ в Нигерии Максимом Петровым. Первый контейнер с какао-бобами будет отправлен в ближайшее время.
Петров отметил, что сейчас Россия закупает часть какао-бобов в недружественных странах, поэтому новые поставки из Нигерии помогут диверсифицировать источники этой продукции.
Помимо импорта какао-бобов, между Россией и Нигерией разрабатывается проект строительства мукомольни в Нигерии. Это не только увеличит продажи российского зерна, но и укрепит позиции российской сельскохозяйственной продукции на африканском рынке, сообщают Известия.
Нигерия занимает четвертое место в мире по производству какао, производя примерно 300 тыс. тонн какао-бобов ежегодно. В этом году цена на какао достигла исторического максимума, что стимулирует местных фермеров наращивать производство.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.