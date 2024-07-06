Раскрыто значение признания Набиуллиной в отклонении от базового сценария

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Экономист Лежава предсказал запоздалое повышение ключевой ставки до 18%

Экономика

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина анонсировала повышение ключевой ставки в июле. "Мы в значительной степени отклонились от базового сценария", — призналась она на Финансовом конгрессе Банка России.

Экономист Лежава предсказал запоздалое повышение ключевой ставки до 18%
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Pravda.Ru попросила экономиста, финансового аналитика Александра Лежаву перевести это витиеватое высказывание на доступный простым смертным язык.

"Этот базовый сценарий изначально, скажем так, был излишне оптимистичен, — объясняет он. — Они оценивали, что в 2024 году инфляция за год составит где-то порядка 4%, а ключевая ставка будет составлять в среднем за год 6-7% годовых".

"По большому счёту, Банку России надо было поднимать ставку где-то до 17, а то и до 18% ещё в мае, когда (сейчас уже опубликованы данные по тому периоду) было понятно, что они напечатали достаточно большие суммы — больше 3,5 триллионов рублей было выброшено на рынок, и было бы совершенно логичным шагом, если бы они повысили ставку тогда", — считает эксперт.

"Я полагал, что они это сделают ещё в июне, но вот отложили до июля. Скорее всего, будет ставка 18%", — прогнозирует он.

Это решение будет хоть и запоздалым, но в целом правильным, оценивает собеседник издания: "Повышение ставки несколько тормозит инфляцию, и надо отдать должное, что в целом как-то удаётся удерживать".

В дальнейшем, по его мнению, цены будут расти, а ситуация в экономике — "потихонечку ухудшаться". "Но какими темпами — может показать только время", — заключил экономист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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