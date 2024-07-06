Раскрыто значение признания Набиуллиной в отклонении от базового сценария

Экономист Лежава предсказал запоздалое повышение ключевой ставки до 18%

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина анонсировала повышение ключевой ставки в июле. "Мы в значительной степени отклонились от базового сценария", — призналась она на Финансовом конгрессе Банка России.

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Pravda.Ru попросила экономиста, финансового аналитика Александра Лежаву перевести это витиеватое высказывание на доступный простым смертным язык.

"Этот базовый сценарий изначально, скажем так, был излишне оптимистичен, — объясняет он. — Они оценивали, что в 2024 году инфляция за год составит где-то порядка 4%, а ключевая ставка будет составлять в среднем за год 6-7% годовых".

"По большому счёту, Банку России надо было поднимать ставку где-то до 17, а то и до 18% ещё в мае, когда (сейчас уже опубликованы данные по тому периоду) было понятно, что они напечатали достаточно большие суммы — больше 3,5 триллионов рублей было выброшено на рынок, и было бы совершенно логичным шагом, если бы они повысили ставку тогда", — считает эксперт.

"Я полагал, что они это сделают ещё в июне, но вот отложили до июля. Скорее всего, будет ставка 18%", — прогнозирует он.

Это решение будет хоть и запоздалым, но в целом правильным, оценивает собеседник издания: "Повышение ставки несколько тормозит инфляцию, и надо отдать должное, что в целом как-то удаётся удерживать".

В дальнейшем, по его мнению, цены будут расти, а ситуация в экономике — "потихонечку ухудшаться". "Но какими темпами — может показать только время", — заключил экономист.