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Стоимость древесины в Финляндии бьёт рекорды: страна столкнулась в обратным эффектом санкций

Стоимость древесины в Финляндии достигла рекордных значений

1:18
Экономика

Финский телеканал MTV сообщает, что стоимость древесины в Финляндии достигла рекордных значений.

Стоимость древесины в Финляндии достигла рекордных значений
Фото: unsplash.com by Pietro De Grandi, PDM

Основной причиной этому стали запрет на импорт древесины из России, введенный Евросоюзом два года назад, и ограничения на инвестирование в отрасли, связанные с потреблением древесины.

Древесина в Финляндии пользуется высоким спросом из-за крупных инвестиций в лесной сектор и прекращения импорта из России. Эксперт Якоб Доннер-Амнелл отмечает, что финские граждане и местный бизнес игнорируют проблему дефицита древесины. Он прогнозирует, что цены на древесину останутся высокими в ближайшее время и могут продолжить расти, что приведет к тяжелым последствиям для финской экономики. Доннер-Амнелл также предупреждает, что древесины может не хватить для всех, кто в ней нуждается, сообщает "Газета.Ru".

Издание Tekniikka&Talous, ссылаясь на прогноз Института природных ресурсов Финляндии, сообщает, что стоимость древесины в стране будет ежегодно расти в среднем на 10% из-за санкций против России.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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