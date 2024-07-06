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Экономика Китая столкнулась с проблемой США 80-х: 40 банков исчезли за одну неделю

Китай столкнулся с проблемой банковского сектора США прошлого века

Экономика

Кризис сбережений и займов (S&L) середины 1980-х годов вызвал значительные нарушения в банковской системе Америки: более 1000 мелких кредитных организаций разорились или слились из-за агрессивного кредитования, плохого контроля рисков и спада цен на недвижимость.

Китай столкнулся с проблемой банковского сектора США прошлого века
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

В настоящее время Китай сталкивается с аналогичными проблемами в работе своих небольших банков.

К концу 24 июня 2023 года 40 китайских банков были поглощены более крупными, что превосходит даже пик кризиса S&L. Особенно сложную проблему представляют собой небольшие сельские банки. Активы этих банков составляют 55 триллионов юаней (7,5 триллиона долларов), и они долгое время были бесхозяйственными, накапливая огромное количество безнадежных кредитов, особенно от застройщиков недвижимости и местных органов власти.

Изначально эти банки были созданы для поддержки малого бизнеса в беднейших регионах Китая. Однако банки, обремененные токсичными долгами, с трудом выдают новые кредиты, сообщает The Economist.

Одним из подходов к решению проблемы является ограниченная рекапитализация с помощью облигаций специального назначения, выпущенных местными правительствами. Хотя в прошлом году региональным банкам было выделено всего 218 млрд юаней, некоторые провинции оказали более существенную поддержку. Например, Ляонин влил в банки 17 % средств, полученных по облигациям, в период с декабря 2020 года по май 2023 года.

Недавно 36 из 40 поглощенных банков находились в Ляонине и были интегрированы в новую структуру под названием Liaoning Rural Commercial Bank, созданную для работы с банками-банкротами. В настоящее время эта модель тиражируется: для аналогичных целей создано еще пять учреждений, и ожидается, что их станет больше.

Эти усилия по консолидации, вероятно, будут ускоряться. По прогнозам S&P Global, на ее завершение уйдет десятилетие.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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