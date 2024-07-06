США закупили рекордное количество обогащённого урана у России и Китая: общая сумма составила $987 млн

США приобрели у России рекордное количество обогащённого урана

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае США приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов, что является максимумом с марта прошлого года.

Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., PDM

В мае Москва возобновила поставки урана в США после перерыва в апреле: объем экспорта составил 91,1 тонны на 209,5 миллиона долларов, что стало самым высоким показателем с марта 2023 года, когда было поставлено урана на 245,9 миллиона долларов.

В общем США в мае закупили обогащенного урана на рекордную сумму в 987 миллионов долларов. Это стало первым случаем с июля 2015 года, когда закупки велись у всех основных поставщиков, сообщает РИА Новости.

Главным экспортером урана в США в мае стал Китай, заработавший 323,6 миллиона долларов, несмотря на отсутствие поставок в предыдущие четыре месяца. Следом идет Франция с 245,4 миллиона долларов, возобновившая поставки после трехмесячного перерыва. Третье место заняла Россия.