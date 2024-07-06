Экономический крах США не за горами: резкий скачок безработицы сигнализирует о надвигающемся кризисе

В США уровень безработицы достиг 4,1% в июне, что указывает на начало рецессии

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно новым данным Бюро статистики труда США, уровень безработицы U-3 в стране вырос до 4,1% в июне 2024 года, что на одну десятую процентного пункта выше прогнозируемого уровня.

Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

Уровень безработицы U-3 измеряет процент гражданских работников, которые не имеют работы, активно ищут работу и готовы к ней, исключая нежелательных работников и неполную занятость.

Этот рост приводит в действие правило Сахма — индикатор рецессии в реальном времени, свидетельствующий о том, что экономика США находится в состоянии рецессии или близка к ней.

Опросы прогнозировали, что в июне уровень U-3 останется на уровне 4,0%, без изменений по сравнению с маем 2024 года. Кажущееся незначительным повышение на 0,1%, однако, имеет существенные последствия для экономики в целом. Одним из возможных сбивающих эффектов этого сигнала является рост численности рабочей силы: Если численность рабочей силы быстро растет, а экономика не создает достаточного количества рабочих мест, то уровень безработицы может повыситься и сработать правило Сахма, даже если общая занятость растет. Рост числа первичных обращений за пособиями за последние несколько недель и девять последовательных увеличений числа продолжающихся обращений за пособиями подтверждают предположение о том, что правило Сахма сработает в июне 2024 года, сообщает ZeroHedge.

Несмотря на то, что для подтверждения показаний правила Сахма потребуется больше данных, влияние ускорения роста цен, процентных ставок на самом высоком уровне с 2007 года и политики коммерческого подавления пандемии, вероятно, настигло американских производителей и потребителей.

Ранее сообщалось, что Турция побила рекорды экспорта товаров на Украину: сумма поставок превысила $300 млн.