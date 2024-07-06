Многомиллиардная прибыль в России может обернуться крахом для Европейских банков

Западные банки сталкиваются с рисками из-за деятельности в России

2:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

После начала СВО австрийский банк Raiffeisen рассматривал возможность ухода из России, но с тех пор его деятельность процветает.

Фото: commons.wikimedia.org by Herzi Pinki, CC BY-SA 4.0

С увеличением штата почти до 10 000 человек и прибылью в 1,8 млрд евро в 2022 году Raiffeisen стал играть важную роль в российской экономике, выплачивая значительные налоги.

Несмотря на то, что Райффайзен является крупнейшим западным банком в России, он не одинок: прибыль пяти банков ЕС, имеющих значительный объем операций в России, в общей сложности утроилась и в 2023 году составит почти 3 млрд евро. Однако эти банки сталкиваются с угрозой как западных санкций, так и ареста российских активов.

Райффайзен, в отличие от других банков, таких как Société Générale, сохраняет значительную долю активов в России — 15 %. Такая доходность обусловлена высокими процентными ставками центрального банка и ранее завышенными резервами на возможные потери по ссудам. Роль банка в содействии международным сделкам для иностранных компаний также была прибыльной, но сложной из-за жесткого российского контроля над капиталом, сообщает The Economist.

Западные регулирующие органы оказывают давление на эти банки с целью сокращения их российского присутствия. Европейский центральный банк и Казначейство США выпустили предупреждения и предписания о значительном сокращении российских активов.

Стратегии выхода для этих банков ограничены: продажа иностранным или местным компаниям сложна и часто невыгодна, а креативный обмен активами сопряжен с риском санкций. Вероятным исходом для многих западных банков станет принудительное сворачивание российских портфелей, что повлечет за собой репутационные и финансовые издержки.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков.