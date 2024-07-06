Повышения цен на этот товар не ожидается в июле

Эксперт назвал товар, который подешевеет в июле

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле ожидается повышение цен на продукты, жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и автомобили, однако стоимость жилья может незначительно снизиться. Об этом заявил финансовый эксперт и автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский в интервью агентству "Прайм".

Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_-_panoramio.jpg

По мнению специалиста, прогнозирование роста продуктовой инфляции является сложной задачей, но ожидается, что она увеличится на один-два процента как минимум. Это связано с постепенным внедрением новых налогов и дефицитом некоторых товаров на мировом рынке, таких как сахар, кофе, какао-бобы, апельсины, а также частично мука и пшеница.

Кричевский отметил, что в июле были проиндексированы тарифы ЖКХ на газ, электроэнергию и водоснабжение в среднем по стране на 9,8 процента. Эксперт также упомянул о тенденции снижения спроса на автомобили из-за высоких банковских займов и проблем со стороны китайских автопроизводителей, опасающихся вторичных санкций.

По мнению эксперта, рынок автомобилей остается стабильным, несмотря на некоторые проблемы, и не ожидается значительного снижения спроса. Однако после завершения льготной ипотеки ожидается снижение цен на новостройки. Кричевский предполагает, что тренд на стагнацию или снижение цен начнется не раньше августа-сентября.