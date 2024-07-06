Александр Ведяхин: Экономический ущерб экономике России от климатических рисков будет огромным

В Сбере назвали размер ущерба экономике России от климатических рисков

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, ущерб экономике России от климатических рисков к 2030 году может достигнуть 12 трлн рублей. Эту цифру он назвал огромной в рамках Финансового конгресса Банка России, сообщает ТАСС.

Фото: Panoramio by Анатолий Зубанюк, CC BY 3.0

Ведяхин отметил, что глобальное изменение климата приведет к увеличению климатических рисков. В качестве примера он привел ситуацию с аномальной жарой в Москве, а также пожары и наводнения, произошедшие в этом году в других регионах России.

Он подчеркнул, что компаниям придется адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды, особенно с экономической и социальной точек зрения, и решать социальные проблемы. Сбербанк анализирует ESG-риски и их влияние на различные предприятия, а также разрабатывает меры по их предотвращению и смягчению.

Ведяхин отметил, что Сбер уже проводит реструктуризацию крупных кредитов компаний, столкнувшихся с климатическими рисками, и готов помогать клиентам сокращать риски, связанные с ESG-повесткой, через индивидуальную работу с каждым клиентом.