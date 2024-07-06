Леонид Слуцкий предложил ввести налоговые льготы для компаний, которые купили отечественные разработки

Лидер ЛДПР: Отечественные технологии необходимо сделать национальной гордостью

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести налоговые льготы для компаний, которые приобрели отечественные разработки вместо зарубежных. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: unsplash.com by @benchaccounting, CC0

Данное предложение было озвучено им во время награждения лауреатов Всероссийской бизнес-премии "Созидатель".

Слуцкий отметил, что цель такого предложения — сделать отечественные технологии национальной гордостью.

Он также подчеркнул, что за последние два года российские предприниматели столкнулись с проблемами в продажах своей продукции, а граждане лишились возможности покупать зарубежные товары.

Слуцкий также сообщил о работе над поправками, которые предусматривают особые налоговые вычеты для предпринимателей, поддерживающих инновации. Он подчеркнул, что время бизнесменов необходимо ценить, и поэтому предложил упростить бюрократические процедуры, сократив отчетность до одного раза в год вместо четырех раз в год.