С 2025 года изъятые у коррупционеров средства будут направлять не в Соцфонд РФ

Стало известно, куда направят изъятые у коррупционеров средства

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство предложило направить изъятые у коррупционеров средства в федеральный бюджет России. В Госдуму была внесена поправка в Бюджетный кодекс, согласно которой с 2025 года конфискованные средства от коррупционных преступлений будут зачисляться не в Социальный фонд России, а в федеральный бюджет. Эту информацию сообщило агентство «Интерфакс».

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Алексей Лавров, заместитель главы Минфина, объяснил депутатам, что бюджет Социального фонда на ближайшие годы сбалансирован, поэтому федеральному бюджету нужны дополнительные ресурсы. Он также отметил, что это решение было принято по указанию президента РФ.

Ранее, 4 июля, Госдума утвердила увеличение дефицита бюджета РФ до 1,1% ВВП за счет роста расходов на 522 миллиарда рублей.

С 1 января 2019 года конфискованные средства от коррупционных преступлений были направлены в Пенсионный фонд России, который позднее был объединен с Фондом социального страхования в один Социальный фонд. Туда начали поступать деньги, изъятые в результате актов коррупции, а также средства, полученные от продажи конфискованного имущества, приобретенного благодаря коррупционной деятельности. Согласно данным Генпрокуратуры РФ, с начала 2019 года до октября 2023 года удалось изъять 3,5 тысячи объектов имущества чиновников на общую сумму 130 миллиардов рублей.