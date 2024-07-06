Предприятия ожидают штрафы за незаконные валютные операции

Если российская компания выплачивает зарплату иностранному сотруднику наличными, а не на его банковский счет, то это считается незаконной валютной операцией.
Об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда РФ, с которым ознакомились журналисты «Известий» 4 июля. Некоторые предприятия уже были оштрафованы за такие действия.
Также отмечается, что расчеты по сделкам с недвижимостью должны быть безналичными. Это касается и стипендии иностранным студентам, которые учатся в России.
Ранее, 13 июня, Александр Ветерков из компании «Работа.ру» сообщил «Известиям», что спрос на трудовых мигрантов в России увеличивается из-за низкого уровня безработицы. В 2023 году через российскую границу уже пересекли 4,5 миллиона иностранцев, что на 30% больше, чем в предыдущем году.
Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.