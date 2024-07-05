Почему у компании Shell могут быть убытки на миллиард долларов?

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Нефтяному гиганту Shell из Британии грозит миллиардная потеря

1:22
Экономика

Завод, строительство которого было одобрено еще в 2021 году, отставал от графика. Планировалось запустить производство в апреле, но компания Shell заявила, что это произойдет лишь во второй половине десятилетия. Об этом пишет Financial Times.

Нефтяному гиганту Shell из Британии грозит миллиардная потеря
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

В настоящее время на мировом рынке биотоплива наблюдается избыточное предложение и низкий спрос.

Предполагалось, что завод в Роттердаме будет производить около 820 тысяч тонн биотоплива в год из использованного кулинарного масла и животных жиров, что позволило бы сократить выбросы углекислого газа на три миллиона тонн в год. Отказ от эксплуатации одного миллиона автомобилей дал бы тот же эффект.

Ранее Shell отклонила текст быстрого отказа от нефти, предпочитая соответствовать Парижскому соглашению по климату. Руководство компании заявило, что они ожидают увеличения спроса на топливо и не готовы к быстрому изменению в энергетике.

В мае 2024 года норвежский фонд национального благосостояния (второй по величине акционер Shell) потребовал от компании новых климатических целей. Однако Shell отказалась, утверждая, что Парижское соглашение не соответствует интересам акционеров и эффективному управлению.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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