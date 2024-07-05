Президент Зимбабве: Через два года новая нацвалюта будет широко доступна по всей стране

Зимбабве планирует полностью отказаться от доллара

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заявление президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва о том, что новая национальная валюта ZiG станет единственным средством платежа в стране и вытеснит доллар США в течение двух лет, было озвучено изданием Daily Maverick.

Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

Президент отметил, что через два года ZiG будет широко доступна по всей стране, заменив доллары США. В настоящее время около 80% всех финансовых операций в Зимбабве проводятся в американских долларах.

ZiG стала официальной валютой Зимбабве с апреля текущего года, сменив обесценившийся зимбабвийский доллар.

В отличие от предыдущей валюты, ZiG подкреплена золотом Центрального банка страны и роялти от добычи полезных ископаемых.

В 2009 году Зимбабве отказалась от своей национальной валюты из-за ее полной девальвации, перейдя на доллар США.

В 2019 году зимбабвийский доллар был вновь введен в обращение в попытке оживить экономику, однако спустя несколько лет страна вернулась к использованию американских долларов из-за роста инфляции. В прошлом году президент Зимбабве продлил использование доллара США до 2030 года на пять лет.