Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский процессор "Эльбрус" теперь с открытым исходным кодом
Половина российских автовладельцев стали жертвами краж и вандализма
Косметолог-эстетист Таисия Петрова предложила идеальное решение для умывания в жару
Как распознать затопленный автомобиль: ключевые признаки
STM: создано антитело от вируса Нипах, смертельного для человека в 90% случаев
В Анапе насчитывается свыше 20 отелей, работающих без разрешения
Дымовую трубу сделают объектом культурного наследия
Ненасыщенные жиры снижают уровень плохого холестерина
Оладьи из кабачков с творогом и сыром: их вкусно есть как горячими, так и холодными
Президент Зимбабве: Через два года новая нацвалюта будет широко доступна по всей стране

Зимбабве планирует полностью отказаться от доллара

1:19
Экономика

Заявление президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва о том, что новая национальная валюта ZiG станет единственным средством платежа в стране и вытеснит доллар США в течение двух лет, было озвучено изданием Daily Maverick.

Зимбабве планирует полностью отказаться от доллара
Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

Президент отметил, что через два года ZiG будет широко доступна по всей стране, заменив доллары США. В настоящее время около 80% всех финансовых операций в Зимбабве проводятся в американских долларах.

ZiG стала официальной валютой Зимбабве с апреля текущего года, сменив обесценившийся зимбабвийский доллар.

В отличие от предыдущей валюты, ZiG подкреплена золотом Центрального банка страны и роялти от добычи полезных ископаемых.

В 2009 году Зимбабве отказалась от своей национальной валюты из-за ее полной девальвации, перейдя на доллар США.

В 2019 году зимбабвийский доллар был вновь введен в обращение в попытке оживить экономику, однако спустя несколько лет страна вернулась к использованию американских долларов из-за роста инфляции. В прошлом году президент Зимбабве продлил использование доллара США до 2030 года на пять лет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году

Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.

Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра
Суперхрустящие малосольные огурчики: вы удивитесь простоте этого рецепта
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Секреты для потрясающего объёма волос без фена
Можно с ума сойти: Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассказали правду о разводе
Результаты ЕГЭ дочери Началовой поразили всех: Вера назвала баллы по литературе и русскому языку
Результаты ЕГЭ дочери Началовой поразили всех: Вера назвала баллы по литературе и русскому языку
Последние материалы
"100 лет союза": Кир Стармер пообещал Зеленскому в честь своей победы на выборах
Госдума приняла новый законопроект о сельском туризме
Автоюрист Шелков: мошенники могут продавать автомобиль по поддельному паспорту
Полезный навык: считаем расстояние до молнии
Тест производительности Intel Arrow Lake показывает прирост в однопоточном режиме CPU
Эксперт оценил вероятность применения ядерного оружия на Украине
Агроном Яна Дроздова советует не злоупотреблять химией в саду
Кефир в морозильнике: секрет вкусной и полезной намазки
Минфин РФ: большинство россиян начинают зарабатывать до 18 лет
На саммите НАТО не обещают даже туманные перспективы членства для Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников