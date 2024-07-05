С начала года задолженность Нигерии перед поставщиками бензина удвоилась и превысила $6 млрд, сообщает Reuters.
Два поставщика прекратили участие в недавних тендерах, достигнув лимитов задолженности, и не будут поставлять бензин до получения платежей от Нигерии. По словам источника издания, некоторые трейдеры продолжают сотрудничать из-за компенсации за просрочку платежа в размере $250 тыс. в месяц за груз.
Согласно контракту, Нигерийская национальная нефтяная корпорация (NNPC) обязана оплачивать поставки в течение 90 дней.
Нигерия является важным рынком для российского бензина и дизеля, став лидером по закупкам российского топлива в первые шесть месяцев 2023 года с объемом импорта 963,2 тыс. тонн.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.