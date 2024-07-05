Крупнейший покупатель российского топлива оказался в долгах: поставщики отказываются сотрудничать

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Задолженность Нигерии перед поставщиками бензина превысила $6 миллиардов

0:55
Экономика

С начала года задолженность Нигерии перед поставщиками бензина удвоилась и превысила $6 млрд, сообщает Reuters.

Задолженность Нигерии перед поставщиками бензина превысила миллиардов
Фото: commons.wikimedia by Рама, CC BY-SA 2.0

Два поставщика прекратили участие в недавних тендерах, достигнув лимитов задолженности, и не будут поставлять бензин до получения платежей от Нигерии. По словам источника издания, некоторые трейдеры продолжают сотрудничать из-за компенсации за просрочку платежа в размере $250 тыс. в месяц за груз.

Согласно контракту, Нигерийская национальная нефтяная корпорация (NNPC) обязана оплачивать поставки в течение 90 дней.

Нигерия является важным рынком для российского бензина и дизеля, став лидером по закупкам российского топлива в первые шесть месяцев 2023 года с объемом импорта 963,2 тыс. тонн.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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