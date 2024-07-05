Европа и Китай на грани торговой войны: назревает крупный конфликт из-за электромобилей

Эксперт прогнозирует начало торговой войны между ЕС и Китаем

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Введение Евросоюзом компенсационных пошлин на китайские электромобили может привести к торговой войне между Китаем и ЕС, которая может начаться в ноябре, по мнению профессора Цуй Хунцзяня из Пекинского университета иностранных языков.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, CC BY 2.0

Профессор отметил, что ЕС должен обосновать свои действия как внутри объединения, так и за его пределами. Исход ситуации зависит от переговоров, которые будут проходить до ноября.

Введение пошлин было ожидаемым, несмотря на консультации между ЕС и Китаем, так как позиция ЕС не изменилась. Цель предстоящих дискуссий — избежать усиления напряженности. Китайский автопроизводитель SAIC Motor выступил против повышенных пошлин и заявил о готовности отстаивать свои интересы на слушаниях, утверждая, что Еврокомиссия проигнорировала некоторые данные и возражения, сообщает ТАСС.

4 июля Евросоюз ввел пошлины в размере от 17,4% до 37,6% на электромобили из Китая на основании расследования по противодействию "незаконным субсидиям", которое продолжалось 9 месяцев.