Введение Евросоюзом компенсационных пошлин на китайские электромобили может привести к торговой войне между Китаем и ЕС, которая может начаться в ноябре, по мнению профессора Цуй Хунцзяня из Пекинского университета иностранных языков.
Профессор отметил, что ЕС должен обосновать свои действия как внутри объединения, так и за его пределами. Исход ситуации зависит от переговоров, которые будут проходить до ноября.
Введение пошлин было ожидаемым, несмотря на консультации между ЕС и Китаем, так как позиция ЕС не изменилась. Цель предстоящих дискуссий — избежать усиления напряженности. Китайский автопроизводитель SAIC Motor выступил против повышенных пошлин и заявил о готовности отстаивать свои интересы на слушаниях, утверждая, что Еврокомиссия проигнорировала некоторые данные и возражения, сообщает ТАСС.
4 июля Евросоюз ввел пошлины в размере от 17,4% до 37,6% на электромобили из Китая на основании расследования по противодействию "незаконным субсидиям", которое продолжалось 9 месяцев.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.