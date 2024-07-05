"Российские железные дороги" (РЖД) рассматривают возможность создания собственных судоходных компаний.
Данная инициатива находится на стадии обсуждения и направлена на перераспределение части грузоперевозок с автомобильного и железнодорожного транспорта на водные пути. Эту информацию озвучил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Константин Анисимов на заседании коллегии ведомства.
Анисимов отметил, что данная инициатива имеет потенциал и может быть успешно реализована. Он подчеркнул важность переключения грузов с автомобильного и железнодорожного транспорта на водный транспорт, сообщает ТАСС. По его словам, ранее проведенные научно-исследовательские работы показали, что значительный объем грузов имеет тенденцию к перевозке по рекам, особенно в направлении Азово-Черноморского региона. Однако, в настоящее время, большую часть этих грузов перевозят автомобильный и железнодорожный транспорт.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.