Рекордное число банкротств в Японии: компании разоряются из-за высоких цен и нехватки рабочей силы

В первой половине 2024 года в Японии было зафиксировано 4 931 банкротство компаний, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Рост числа банкротств продолжается третий год подряд, а текущие показатели являются самыми высокими с 2014 года, когда было зарегистрировано 5 073 случая.
Основной причиной банкротств стали высокие цены на закупочные материалы и другие финансовые проблемы, что привело к закрытию 374 компаний. Кроме того, около 150 компаний прекратили свою деятельность из-за нехватки рабочей силы, сообщает Tokyo Shoko Research.
Общий долг обанкротившихся компаний достиг 721 миллиарда иен (примерно 4,4 миллиарда долларов).
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