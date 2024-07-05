Рекордное число банкротств в Японии: компании разоряются из-за высоких цен и нехватки рабочей силы

В Японии зафиксирован рост числа банкротств компаний

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первой половине 2024 года в Японии было зафиксировано 4 931 банкротство компаний, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Фото: flickr.com by ZacharyOakes, CC BY-SA 2.0

Рост числа банкротств продолжается третий год подряд, а текущие показатели являются самыми высокими с 2014 года, когда было зарегистрировано 5 073 случая.

Основной причиной банкротств стали высокие цены на закупочные материалы и другие финансовые проблемы, что привело к закрытию 374 компаний. Кроме того, около 150 компаний прекратили свою деятельность из-за нехватки рабочей силы, сообщает Tokyo Shoko Research.

Общий долг обанкротившихся компаний достиг 721 миллиарда иен (примерно 4,4 миллиарда долларов).