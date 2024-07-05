Производство ликёрных вин в России взлетело на 73%: алкогольная промышленность бьёт рекорды

Производство ликёрных вин в России выросло на 73% в первом полугодии 2024 года

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2024 года производство ликерных вин в России значительно увеличилось.

Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

По данным Росалкогольтабакконтроля, за январь-июнь было произведено 713,5 тысяч декалитров ликерных вин, что на 73,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство игристых вин и шампанского также показало значительный рост. В этом сегменте было произведено 6,08 миллиона декалитров, что на 28,9% больше по сравнению с прошлым годом. Виноградных вин произведено 15,714 миллиона декалитров, что на 12,6% больше, чем в прошлом году.

Коньяк тоже продемонстрировал рост производства. За отчетный период было произведено 4,161 миллиона декалитров коньяка, что на 13,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Производство водки выросло на 5,9%, достигнув 35,207 миллиона декалитров, сообщает РИА Новости.

Общий выпуск алкогольных напитков (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличился за шесть месяцев на 9,2%, достигнув 88,066 миллиона декалитров.

Однако, несмотря на общий рост производства алкогольных напитков, производство слабоалкогольной продукции снизилось на 7,7%, составив 8,592 миллиона декалитров.