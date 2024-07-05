Весь мир увидел лицемерие ЕС: эксперт назвал введение пошлин на автомобили из Китая ошибкой

Эксперт прокомментировал введение ЕС пошлин на импорт китайских автомобилей

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

ЕС ввел временные компенсационные пошлины на импорт китайских электромобилей.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, PDM

Это, по мнению исполнительного декана Института финансовых исследований "Чунъян" при Народном университете Китая Ван Вэня, демонстрирует слабость производственных мощностей Евросоюза и лицемерие Брюсселя относительно рыночной экономики западных стран.

Он считает, что введение этих пошлин является ошибочным шагом, противоречащим рыночному планированию и китайско-европейским торговым соглашениям, а также принципам двусторонних отношений.

Ван Вэнь подчеркнул, что Китай не боится таких действий и продолжит доказывать, что производство электромобилей в стране развивается не за счет субсидий. Он уверен, что Китай будет опираться на факты в своих доказательствах. Эксперт также выразил мнение, что между Китаем и Европой не будет такой же торговой войны, как между Китаем и США, поскольку механизм урегулирования торговых споров у Китая с Европой лучше, чем с США. Он выразил надежду на продолжение диалога и достижение большего взаимопонимания по имеющимся разногласиям, сообщает ТАСС.

Еврокомиссия объявила, что с 4 июля вводятся импортные пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая. Также было отмечено, что консультации с Китаем по этому вопросу "интенсифицировались в последние месяцы" с целью урегулировать проблему посредством переговоров в рамках норм Всемирной торговой организации (ВТО).