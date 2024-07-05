Турция побила рекорды экспорта товаров на Украину: сумма поставок превысила $300 млн

Турция установила новый денежный рекорд по поставкам товаров на Украину

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае Турция продала Украине товаров на сумму 312,3 миллиона долларов, что является рекордом с декабря 2022 года.

Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

Турецкий экспорт в Украину с начала года вырос в мае почти в 1,5 раза, а за месяц — на 21%. Однако, уже третий месяц подряд Турция сокращает импорт из Украины: в мае он снизился в 1,4 раза по сравнению с апрелем и составил 192,2 миллиона долларов. Общий торговый оборот между странами в мае составил 504,5 миллиона долларов, достигнув минимума с начала года, сообщает РИА Новости.

Основные товары турецкого экспорта на Украину — транспорт (25%), черные металлы (11%) и минеральное топливо (10%). В то же время, Турция больше всего импортировала из Украины зерно (34%), жиры и масла (25%) и черные металлы (8%).

Ранее сообщалось, что Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке.