Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Valve возможно работает над интеграцией эмулятора Android в Steam
Эксперт прокомментировал введение ЕС пошлин на импорт китайских автомобилей
Важность ухода за ногами: как сохранить здоровье и активность
Мария Погребняк объяснила, как работают ТВ-шоу
Почему стоит парковать автомобиль подальше от входа в гипермаркет
Этим летом продажи водонагревателей выросли на 15%, подсчитал "Петрович"
Причины быстрого износа современных двигателей и как их избежать
Стало известно, кто из российских теннисистов выступит на ОИ-2024 в Париже
Секреты поддержания формы: лайфхаки от фитнес-тренера Оганесян для идеальной фигуры
Турция побила рекорды экспорта товаров на Украину: сумма поставок превысила $300 млн

Турция установила новый денежный рекорд по поставкам товаров на Украину

1:11
Экономика

В мае Турция продала Украине товаров на сумму 312,3 миллиона долларов, что является рекордом с декабря 2022 года.

Турция установила новый денежный рекорд по поставкам товаров на Украину
Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

Турецкий экспорт в Украину с начала года вырос в мае почти в 1,5 раза, а за месяц — на 21%. Однако, уже третий месяц подряд Турция сокращает импорт из Украины: в мае он снизился в 1,4 раза по сравнению с апрелем и составил 192,2 миллиона долларов. Общий торговый оборот между странами в мае составил 504,5 миллиона долларов, достигнув минимума с начала года, сообщает РИА Новости.

Основные товары турецкого экспорта на Украину — транспорт (25%), черные металлы (11%) и минеральное топливо (10%). В то же время, Турция больше всего импортировала из Украины зерно (34%), жиры и масла (25%) и черные металлы (8%).

Ранее сообщалось, что Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая

Сбалансированная подкормка – залог большого и сладкого урожая свёклы. Рассказываем, чем полить грядку в июле.

Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Муравьи в теплице: как избавиться без вреда для растений?
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков
Запад "обещает не обещать" Украине членство в НАТО Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Последние материалы
"Пурпурная роза Каира": фильм Вуди Аллена, который стоит посмотреть
Турция установила новый денежный рекорд по поставкам товаров на Украину
Специалист Любимова: лазерная эпиляция может не давать ожидаемого результата
Певица Нюша и Игорь Сивов отказались от примирения по разводу в суде
Производство сериала по Horizon приостановлено из-за токсичной атмосферы на съемках
Забота о тонкой коже губ: почему SPF необходим для защиты
Актриса Екатерина Варнава коротко подстриглась и перекрасила волосы
Анна Asti оценила свое выступление на частном празднике в 9,5 миллиона рублей
Советы, как правильно хранить хлеб
Алеся Кафельникова похвасталась очаровательной дочерью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников