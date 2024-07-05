Первый маркетплейс открылся в Херсонской области: заказы можно получить даже в прифронтовой зоне

В Херсонской области открыл свои двери первый макретплейс

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Херсонской области открылся первый российский маркетплейс, сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

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Этот маркетплейс, известный как ПСБ-маркет, является сервисом государственного банка и обеспечивает доставку заказов по всей области в течение 5-6 дней с помощью "Почты Херсона". Пункты выдачи заказов открыты в 82 отделениях почты, что делает сервис доступным для всех жителей региона, включая прифронтовую зону и отдаленные поселки, сообщает РИА Новости.

Алексеенко отметил, что правительство готово сотрудничать с другими федеральными маркетплейсами, чтобы расширить доступность интернет-торговли и снизить цены за счет конкуренции. Открытие маркетплейса обусловлено высоким спросом на интернет-торговлю среди населения, подтвержденным социальным опросом.