Почему в середине лета произошел скачок цен на огурцы?

В середине лета наблюдается аномальный скачок цен на огурцы

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Росстата, с 25 июня по 1 июля индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0.66%. Из этой суммы 0.16 процентных пункта (пп) пришлось на июнь, а 0.50 пп – на 1 июля, пишет "Финам".

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Рост цен в июне, определенный по недельным данным, составил 0.74%. Учитывая, что инфляция по полной корзине товаров и услуг в этом году стабильно выше недельных темпов, можно предположить, что финальные цифры за июнь будут колебаться в диапазоне 0.8-0.85% месяц к месяцу (мм). Это означает, что текущие темпы роста цен могут превысить 11% годовых.

Повышение цен на 1 июля на 0.5% связано с ростом тарифов на коммунальные услуги: вода, электричество и тепло подорожали на 9-11%. Это изменение не является неожиданным. Без учета тарифов ЖКУ, рост цен за один день составил 0.03%, что является довольно значительным.

С учетом текущих тенденций, возможно, к заседанию Центробанка 26 июля инфляция за июль будет на уровне 15-20% годовых.