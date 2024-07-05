Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Подмосковье ветеринары достали пулю из носа кота
Застройщики повысили цены 1 июля на 20%, сообщил риелтор Макаров
Юрист призвал водителей спорить с ГАИ при ложном обвинении в нарушении
Анна Калашникова выразила слова поддержки певице Алсу
Какие растения ведут к штрафам и аресту на дачных участках
Ветеринары рассказали, как защитить собаку от жары
Салат с капустой, помидорами и копчёной колбасой: очень просто, быстро и вкусно
Стартовали съёмки экранизации бестселлера "Многогранники"
Как поливать баклажаны в жару
Почему в середине лета произошел скачок цен на огурцы?

В середине лета наблюдается аномальный скачок цен на огурцы

1:28
Экономика

Согласно данным Росстата, с 25 июня по 1 июля индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0.66%. Из этой суммы 0.16 процентных пункта (пп) пришлось на июнь, а 0.50 пп – на 1 июля, пишет "Финам".

В середине лета наблюдается аномальный скачок цен на огурцы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Рост цен в июне, определенный по недельным данным, составил 0.74%. Учитывая, что инфляция по полной корзине товаров и услуг в этом году стабильно выше недельных темпов, можно предположить, что финальные цифры за июнь будут колебаться в диапазоне 0.8-0.85% месяц к месяцу (мм). Это означает, что текущие темпы роста цен могут превысить 11% годовых.

Повышение цен на 1 июля на 0.5% связано с ростом тарифов на коммунальные услуги: вода, электричество и тепло подорожали на 9-11%. Это изменение не является неожиданным. Без учета тарифов ЖКУ, рост цен за один день составил 0.03%, что является довольно значительным.

С учетом текущих тенденций, возможно, к заседанию Центробанка 26 июля инфляция за июль будет на уровне 15-20% годовых.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу

Неважно, домашняя ли это кошка или бездомная, большая или маленькая - все они одинаково реагируют на этот простой, но очень эффективный жест. Если вы хотите подружиться с любым усатым питомцем, обязательно попробуйте этот способ!

Делимся секретом невербального общения с кошками
Творожные кексы с вишней: очень мягкие, готовятся из творога любой жирности
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Врагам на зависть: как спасти яблочный урожай от преждевременного опадения
Врагам на зависть: как спасти яблочный урожай от преждевременного опадения
Последние материалы
Юрист призвал водителей спорить с ГАИ при ложном обвинении в нарушении
Анна Калашникова выразила слова поддержки певице Алсу
Какие растения ведут к штрафам и аресту на дачных участках
Ветеринары рассказали, как защитить собаку от жары
Салат с капустой, помидорами и копчёной колбасой: очень просто, быстро и вкусно
Стартовали съёмки экранизации бестселлера "Многогранники"
Как поливать баклажаны в жару
Как социальные сети провоцируют рост расстройств пищевого поведения у девушек?
Наталия Ансталь заявила, что пляжи Улувату и Джимбаран — самые спокойные на Бали
В середине лета наблюдается аномальный скачок цен на огурцы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников