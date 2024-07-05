Без газа могут остаться жители Австралии

В скором времени Австралия может столкнуться с дефицитом газа, пишет "Рамблер. Финансы".
Согласно отчету Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей, это может произойти уже в ближайшие годы, начиная с 2027 года, что на год раньше, чем ожидалось.
Эксперты подчеркивают необходимость принятия новых мер, включая поиск новых источников добычи и разработку новых путей поставок газа. Австралия является одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), уступая по объемам экспорта только Соединенным Штатам и Катару.
Ранее было заявлено, что немецкая компания RWE начала арбитражное разбирательство против компании "Газпром" из-за недоставки газа.
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