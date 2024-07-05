Без газа могут остаться жители Австралии

Австралия в ближайшие годы может лишиться поставок газа

В скором времени Австралия может столкнуться с дефицитом газа, пишет "Рамблер. Финансы".

Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, CC BY-SA 3.0

Согласно отчету Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей, это может произойти уже в ближайшие годы, начиная с 2027 года, что на год раньше, чем ожидалось.

Эксперты подчеркивают необходимость принятия новых мер, включая поиск новых источников добычи и разработку новых путей поставок газа. Австралия является одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), уступая по объемам экспорта только Соединенным Штатам и Катару.

Ранее было заявлено, что немецкая компания RWE начала арбитражное разбирательство против компании "Газпром" из-за недоставки газа.