У этой страны впечатляющий объем инвестиций в Россию

Катар уже инвестировал около 13 миллиардов долларов в российскую экономику, как сообщил эмир Тамим бен Хамад Аль Тани. Он подчеркнул, что Катар не планирует останавливаться на этом и намерен увеличивать объем инвестиций в Россию. Эта тема стала ключевой на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане.
Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин также сообщил о работе над двусторонними проектами на сумму более 160 миллиардов рублей в различных отраслях. Он выразил важность расширения сотрудничества двух стран в инвестиционной сфере, особенно в транспортной и логистической областях.
Одним из значимых направлений сотрудничества является энергетика. В июне 2023 года министр нефти Ирана заявил о планах создания газового хаба в южной провинции Бушер с участием России, Туркмении и Катара. Этот проект направлен на повышение энергетической безопасности региона и увеличение газовых потоков.
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