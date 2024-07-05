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Единая валюта может появиться у государств-членов ШОС

Страны-участники ШОС обсуждают создание единой валюты

0:48
Экономика

3 июля в Астане начал работу саммит ШОС. Об этом передает finance.rambler.ru.

Страны-участники ШОС обсуждают создание единой валюты
Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/57716/photos is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Представитель Ирана, исполняющий обязанности президента, выступил с предложением о создании единой валюты для государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая будет основана на передовых технологиях. Он подчеркнул, что укрепление экономического сотрудничества между странами-участницами может способствовать увеличению роли ШОС как в мире, так и в регионах.

И. о. президента Ирана также отметил, что использование национальных валют или создание общей валюты на основе инновационных технологий является важным аспектом, который заслуживает серьезного обсуждения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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