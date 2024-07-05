У России выросли доходы от приватизации в 10 раз

Казна получила уже 11 млрд рублей от приватизации по итогам первой половины 2024 года

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне 2024 года доходы от приватизации корпоративных активов и имущества государственных предприятий составили 11,1 млрд рублей, как сообщили в Росимуществе газете "Известия".

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Представители отметили, что общая сумма поступлений к концу года будет зависеть от изменений на рынке и уровня инвестиционной активности. Начальный прогноз по этим доходам на конец 2024 года составлял всего лишь 1,2 млрд рублей, согласно бюджету на трехлетний период, принятому в прошлом году.

Таким образом, за первые шесть месяцев поступления от продажи государственной собственности превысили план более чем в 10 раз. Доходы от приватизации зависят от стоимости активов и их привлекательности на рынке, пояснили в пресс-службе Минфина газете "Известия". Они также напомнили, что в апреле были проданы 100% акций АО "Росспиртпром", что принесло в бюджет более 8 млрд рублей.