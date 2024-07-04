Маркетплейсы будут передавать в налоговые органы информацию о сделках с продавцами

Электронную торговлю ожидает процесс "обеления"

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Предполагается, что маркетплейсы получат право передавать в налоговые органы информацию о сделках с продавцами для автоматического расчета налогов, пишет РБК.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY-SA 4.0

На данный момент такие возможности имеют только уполномоченные банки (в 2023 году в эксперименте участвовали 11 кредитных организаций).

Целью внесенных изменений является снятие ограничений на применение налогового режима автоУСН, как сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

"В частности, поправки должны устранить ограничения на возможность использования автоУСН налогоплательщиками-принципалами, включая тех, кто торгует на маркетплейсах," — отметили в ФНС.

В настоящее время закон об эксперименте по АУСН исключает предпринимателей, работающих на основе "договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров" из числа потенциальных участников (именно такие договоры заключают продавцы с маркетплейсами).