Маркетплейсы будут передавать в налоговые органы информацию о сделках с продавцами

Предполагается, что маркетплейсы получат право передавать в налоговые органы информацию о сделках с продавцами для автоматического расчета налогов, пишет РБК.
На данный момент такие возможности имеют только уполномоченные банки (в 2023 году в эксперименте участвовали 11 кредитных организаций).
Целью внесенных изменений является снятие ограничений на применение налогового режима автоУСН, как сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).
"В частности, поправки должны устранить ограничения на возможность использования автоУСН налогоплательщиками-принципалами, включая тех, кто торгует на маркетплейсах," — отметили в ФНС.
В настоящее время закон об эксперименте по АУСН исключает предпринимателей, работающих на основе "договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров" из числа потенциальных участников (именно такие договоры заключают продавцы с маркетплейсами).
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