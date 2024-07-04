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Названы причины участившихся задержек авиарейсов летом

Авиаотрасли России нужны работники в летний сезон

1:20
Экономика

Авиаэксперты объясняют участившиеся задержки рейсов нехваткой рабочих рук. Об этом пишет "Газета.ru"

Авиаотрасли России нужны работники в летний сезон
Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Летом действительно авиакомпаниям не хватает персонала, а зимой работников заставляют идти в отпуск, рассказал бывший бортпроводник Виталий Костицкий.

Он заявил, что укомплектованы только крупные и чартерные компании. Летом график полетов забит, у многих работников был "переналет" — однако, как правило, сотрудники не жалуются, так как благодаря этому им удается зарабатывать в разы больше, отметил Костицкий.

"В некоторых компаниях правда не хватает бортпроводников, и, в связи с этим, открывается набор в летние месяцы", — добавил он.

У такой ситуации есть обратная сторона — зимой бортпроводников и других работников отправляют в отпуск насильно, так как количество рейсов по сравнению с летом в разы ниже. В некоторых компаниях это неоплачиваемый принудительный отпуск.

Проблемы дефицита кадров, по словам Костицкого, не затрагивают лишь очень крупные авиакомпании, также полностью укомплектованы чартерные — они много летают в любое время года. Отмечается, что на фоне повышенного спроса аэропорты не справляются с большим потоком пассажиров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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