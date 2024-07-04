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Импорт апельсинов из Турции рухнул в 14 раз: тенденция коснулась и других видов цитрусовых

Импорт турецких апельсинов в Россию сократился в 14 раз в мае

1:19
Экономика

В мае 2024 года наблюдалось значительное сокращение импорта турецких апельсинов в Россию — в 14 раз по сравнению с предыдущими периодами, сообщает EADaily.

Импорт турецких апельсинов в Россию сократился в 14 раз в мае
Фото: commons.wikimedia.org by Figiu, CC BY-SA 3.0

Это особенно примечательно, так как ранее апельсины были наиболее популярным видом цитрусовых, закупаемых Россией у Турции.

Всего в мае Россия импортировала 5,6 тыс. тонн турецких цитрусовых, включая апельсины, мандарины, грейпфруты и лимоны. Этот объем оказался в два раза меньше, чем в мае 2023 года. Из общего количества лишь 77 тонн составили апельсины.

Импорт мандаринов также значительно сократился — в 6,5 раз до 411 тонн. Поставки лимонов уменьшились в три раза, достигнув 2,2 тыс. тонн, при этом лимоны составили 40% от всех майских поставок турецких фруктов в Россию.

На этом фоне положительную динамику показал только импорт грейпфрутов. В мае 2024 года объем их поставок из Турции в Россию вырос в 6 раз и составил 2,9 тыс. тонн.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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