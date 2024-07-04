Катар вкладывает миллиарды долларов в Россию: инвестиции могут существенно возрасти

Катар планирует увеличить инвестиции в российскую экономику

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что объем инвестиций страны в российскую экономику составляет примерно 13 миллиардов долларов.

Фото: Kremlin.ru by Официальный сайт Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

В ходе переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Астане он отметил, что Катар намерен увеличить этот показатель.

Эмир подчеркнул, что Доха видит значительный потенциал для дальнейших вложений в российскую экономику. По его словам, накануне встречи они обсуждали с президентом Путиным возможности для новых инвестиций в российские проекты.

Ранее сообщалось, что объём экспорта подсолнечника из Украины упал на 86%.