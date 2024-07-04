Катар вкладывает миллиарды долларов в Россию: инвестиции могут существенно возрасти

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что объем инвестиций страны в российскую экономику составляет примерно 13 миллиардов долларов.
В ходе переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Астане он отметил, что Катар намерен увеличить этот показатель.
Эмир подчеркнул, что Доха видит значительный потенциал для дальнейших вложений в российскую экономику. По его словам, накануне встречи они обсуждали с президентом Путиным возможности для новых инвестиций в российские проекты.
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