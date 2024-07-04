Игорный бизнес России бьёт рекорды: налоговые отчисления выросли на 5% в 2024 году благодаря новому формату развлечений

В первом полугодии 2024 года выплаты от игорного бизнеса в пользу государства увеличились на 5% в игорных зонах Сочи, Калининграда, Сибири и Приморья, сообщили в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), которая объединяет все игорные зоны России.
По данным АИРИС, за первые шесть месяцев 2024 года российский игорный бизнес уплатил налоги на сумму 1,3 млрд рублей.
Исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов пояснил, что увеличение налоговых отчислений связано с комплексным развитием российских казино. В частности, казино расширяют свои развлекательные программы, включая не только традиционные концерты звезд, спортивные шоу, театральные постановки и гастрономические ужины, но и новые инициативы и социально-культурные эксперименты, сообщает ТАСС.
Напомним, что в России действуют четыре игорные зоны: "Красная Поляна" в Сочи, "Янтарная" в Калининграде, "Сибирская монета" в Алтайском крае и "Приморье" в Приморском крае.
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