Игорный бизнес России бьёт рекорды: налоговые отчисления выросли на 5% в 2024 году благодаря новому формату развлечений

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Доход бюджета РФ от игорного бизнеса увеличился на 5% в первом полугодии 2024 года

1:15
Экономика

В первом полугодии 2024 года выплаты от игорного бизнеса в пользу государства увеличились на 5% в игорных зонах Сочи, Калининграда, Сибири и Приморья, сообщили в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), которая объединяет все игорные зоны России.

Доход бюджета РФ от игорного бизнеса увеличился на 5% в первом полугодии 2024 года
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, CC BY-SA 3.0

По данным АИРИС, за первые шесть месяцев 2024 года российский игорный бизнес уплатил налоги на сумму 1,3 млрд рублей.

Исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов пояснил, что увеличение налоговых отчислений связано с комплексным развитием российских казино. В частности, казино расширяют свои развлекательные программы, включая не только традиционные концерты звезд, спортивные шоу, театральные постановки и гастрономические ужины, но и новые инициативы и социально-культурные эксперименты, сообщает ТАСС.

Напомним, что в России действуют четыре игорные зоны: "Красная Поляна" в Сочи, "Янтарная" в Калининграде, "Сибирская монета" в Алтайском крае и "Приморье" в Приморском крае.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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