Цифровой рубль не думает останавливаться: Банк России готов к масштабному расширению пилотного проекта

Банк России расширяет проект по пилотированию цифрового рубля

С 1 сентября Банк России (ЦБ) включит в проект по пилотированию цифрового рубля новых участников, заявила первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова на Финансовом конгрессе.

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Она подчеркнула, что число желающих пользоваться цифровым рублем постоянно растет.

Скоробогатова отметила, что Банк России получает множество заявок и пожеланий от граждан и бизнеса через банки, которые требуют расширения проекта на все банки и привлечение большего количества участников.

Ранее сообщалось, что Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке.