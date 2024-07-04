Цифровой рубль не думает останавливаться: Банк России готов к масштабному расширению пилотного проекта

С 1 сентября Банк России (ЦБ) включит в проект по пилотированию цифрового рубля новых участников, заявила первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова на Финансовом конгрессе.
Она подчеркнула, что число желающих пользоваться цифровым рублем постоянно растет.
Скоробогатова отметила, что Банк России получает множество заявок и пожеланий от граждан и бизнеса через банки, которые требуют расширения проекта на все банки и привлечение большего количества участников.
Ранее сообщалось, что Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке.
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