"Ургалуголь" бьёт рекорды: шахтёры Хабаровского края достигли новых высот в производстве

"Ургалуголь" установил новый рекорд по отгрузке угля в июне

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне предприятие "Ургалуголь", входящее в состав СУЭК, установило новый производственный рекорд, отгрузив около 676 тысяч тонн угля за месяц, что эквивалентно 300 вагонам ежедневно.

Фото: Wikipedia by jpmueller99, CC BY 2.0

Этот показатель превзошел предыдущий рекорд, установленный в октябре прошлого года, когда было отгружено 662 тысячи тонн угля. Шахтеры посвятили этот рекорд 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали, сообщает РИА Новости.

В целом, в прошлом году "Ургалуголь" отправил потребителям более семи миллионов тонн угля на внутренние и внешние рынки. Это позволило энергетическим компаниям получать бесперебойные поставки угля, который добывается и обогащается на мощностях СУЭК в Хабаровском крае.

Ранее сообщалось, что Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке.