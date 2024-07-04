"Ургалуголь" бьёт рекорды: шахтёры Хабаровского края достигли новых высот в производстве

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"Ургалуголь" установил новый рекорд по отгрузке угля в июне

0:58
Экономика

В июне предприятие "Ургалуголь", входящее в состав СУЭК, установило новый производственный рекорд, отгрузив около 676 тысяч тонн угля за месяц, что эквивалентно 300 вагонам ежедневно.

"Ургалуголь" установил новый рекорд по отгрузке угля в июне
Фото: Wikipedia by jpmueller99, CC BY 2.0

Этот показатель превзошел предыдущий рекорд, установленный в октябре прошлого года, когда было отгружено 662 тысячи тонн угля. Шахтеры посвятили этот рекорд 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали, сообщает РИА Новости.

В целом, в прошлом году "Ургалуголь" отправил потребителям более семи миллионов тонн угля на внутренние и внешние рынки. Это позволило энергетическим компаниям получать бесперебойные поставки угля, который добывается и обогащается на мощностях СУЭК в Хабаровском крае.

Ранее сообщалось, что Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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