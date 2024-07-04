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Международные резервы России снизились на $2,6 млрд за неделю: названа причина падения

Международные резервы РФ упали на $2,6 млрд за неделю

1:26
Экономика

На 28 июня 2024 года международные резервы Российской Федерации составили $590,5 млрд, уменьшившись на $2,6 млрд за неделю, сообщается в материалах Банка России.

Международные резервы РФ упали на ,6 млрд за неделю
Фото: flickr.com by 401(K) 2012, CC BY-SA 2.0

Это снижение на 0,4% было вызвано в основном отрицательной переоценкой активов и операциями со средствами Фонда национального благосостояния. Неделей ранее, 21 июня, объем резервов был равен $593,1 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, находятся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Эти резервы включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования (SDR), резервную позицию в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарное золото, сообщает ТАСС.

После начала СВО западные страны ввели санкции против Банка России. В результате этих санкций были заморожены золотовалютные резервы России. Также под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка, а также операции с любыми юридическими лицами, организациями или органами, действующими от имени или по поручению ЦБ РФ.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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